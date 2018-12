25 Bolsistas do Programa de Inclusão Profissional da Funsat comemoram formatura no curso de Alfabetização

unnamed (25)

O Programa Brasil Alfabetizado objetiva superar o analfabetismo no Brasil, universalizando a alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou permanência na educação básica. A Funsat iniciou este projeto há oito meses e hoje terça-feira (18), está formando sua primeira turma com 25 alunos. As aulas foram ministradas na sede da Funsat, e em breve iniciará uma nova turma.

Conforme explica o diretor-presidente, Cleiton Franco, o objetivo do projeto é um Brasil alfabetizado, é dar acesso a milhares de pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na vida.

“Nosso objetivo é dar condições para essas pessoas estudarem e conquistar uma oportunidade melhor de emprego, nunca é tarde para aprender e recomeçar na vida” completa o diretor-presidente da Funsat.

Foram oito meses de aulas todos os dias, entre os alunos havia Pais de família, Mães e Avós que se dedicaram nos estudos com objetivo de aprender a ler e escrever e com dedicação eles venceram e chegaram ao fim do curso, sabendo ler e a escrever.

Emocionado o Sr Alexandre Antunes Pinheiro, morador do Jardim das Perdizes, revela que hoje consegue ler e escrever, “Eu não sabia contar dinheiro, não sabia ler nem escrever , quero agradecer toda equipe que me orientou e com muita paciência me ensinaram, obrigado, disse emocionado.

A dona Maria Aparecida da Silva de 49 anos, moradora do Caiobá agradeceu a oportunidade e garantiu que continuará estudando. “Estou muito feliz e realizada ainda tenho algumas dificuldades, mas vou continuar estudando, meu sonho era aprender escrever e ler e hoje com 49 anos estou realizando, obrigada “, agradeceu.

O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. O Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a municípios que apresentam alta taxa de analfabetismo.