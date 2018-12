Sexta-feira de calor com possibilidade de chuva à tarde

Campo Grande (MS) – A partir desta sexta-feira (14.12) as pancadas de chuva com trovoadas se intensificam à tarde e se espalham por Mato Grosso do Sul. Exceto as regiões Sul e Sudoeste do

Estado que continuam com tempo claro a parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar pode cair para 20% e as temperaturas de 20ºC a 37ºC. As informações são do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues