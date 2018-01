Milhares de campo-grandenses acompanharam contagem para novo ano na Cidade do Natal

WhatsApp Image 2018-01-01 at 06.17.03

A Cidade do Natal foi o local escolhido por milhares de campo-grandenses para acompanhar a contagem regressiva para o novo ano na Capital Morena. Com milhares de pessoas assistindo aos shows e se divertindo nos atrativos organizados pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o prefeito Marquinhos Trad contou oficialmente a entrada do novo ano.

Shows com pratas da casa, que são sucesso garantido em todos os recantos de Mato Grosso do Sul, fecharam o ano desejando que 2018 seja ainda melhor. Delinha, Victor Gregório e Marco Aurélio, Chicão Castro e Banda Lilás foram os responsáveis pela animação.

A veterana Delinha subiu ao palco por volta das 20 horas animando o público até às 21 horas quando foi a vez de Victor Gregório e Marco Aurélio soltarem o vozeirão.

O público foi chegando aos poucos e se encantando com os atrativos. Chicão Castro levou os campo-grandenses a cantar junto o tempo todo. A Cidade do Natal se tornou um grande coral.

Para o administrador de empresas rurais Afonso Líbero este o só inicio de uma festa que deve se tornar tradição. Maravilhado com o tanto de gente que se deslocou até os altos da Afonso Pena só para ver os fogos e acompanhar a contagem ele deixa seu recado. “Tenho certeza que esta festa será tradição como existe nos grandes centros, onde as pessoas saem das suas casas e vão em direção a praia todos vestidos de branco para curtir os fogos e confraternizar com a família”, disse.

E foi assim com muita alegria que o show do Chicão Castro terminou, por volta das 23h30, dando espaço à Banda Lilás para continuar a animação e fazer a contagem para de 2018. Junto ao prefeito Marquinhos Trad a vocalista deu boas vindas a 2018.

“A festa está linda e foi feita com todo o amor para os campo-grandenses. Vemos aqui crianças de colo, outras maiores, gente adulta, com mais experiência, pessoas de todas as idades participando dessa festa que foi feita para elas”, disse o prefeito, que acompanhada da primeira-dama Tatiana Trad e suas filhas Mariana e Alice, fez a contagem regressiva oficial para a entrada do novo ano.

E após a entrada de 2018 as festividades continuaram animando a população. A Banda Lilás tocou por várias horas botando todo mundo para dançar.

Laura Matos Mosciaro deixou recado nas redes sociais e disse ter ficada maravilhada com tudo. “Sem palavras para o show de tão bom que foi. Parabéns para a Banda Lilás. Ameeeeeeiiii!”, escreveu.

E é assim que a Prefeitura de Campo Grande fecha 2017 e deseja que todos possam ter bons momentos para crescermos e construirmos juntos uma Campo Grande para se viver e ser feliz!

Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a Cidade do Natal, o local fica aberto ao público até 6 de janeiro nos altos da Afonso Pena com shows, espaço kids, Casa do Papai Noel, personagens infantis, City Tour e uma praça de alimentação com preços populares.

O City Tour funciona em 3 horários: 18h30, 19h30 e 20h30, e a partida é exatamente em frente à Cidade do Natal. Ele percorre toda a Avenida Afonso Pena, percurso de cerca de 9 km, e segue até a Morada dos Baís, retornando à Cidade do Natal. O passeio é gratuito, com guia que mostra os principais pontos turísticos de Campo Grande.

Já na área da gastronomia, a praça de alimentação oferece produtos com valores de R$ 3 a R$ 18. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e destinará 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

São comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa, pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, entre outros.