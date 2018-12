Regiões Norte e Noroeste de MS devem ter pancadas de chuva nesta quarta-feira

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul poderá ter uma quarta-feira (5) com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no Norte e Noroeste do Estado.

A umidade relativa do ar pode cair para até 30%, as temperaturas devem variar de 17°C a 36 °C com ventos fracos a moderado com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro