23 – Programa “MS no Campo”

O 5º Congresso MS Florestal, realizado pela Reflore MS, reuniu na Capital pesquisadores, profissionais do setor, empresários e autoridades locais. O governador Reinaldo Azambuja participou do evento falando sobre os desafios para o setor e a missão do Governo do Estado para estimular a produção e garantir a comercialização. O assunto está entre os destaques do “MS no Campo”, programa de rádio voltado à divulgação de ações do agronegócio a empresários e trabalhadores rurais.

Abordando o tema “Extensão das cadeias produtivas de base florestal no MS”, o evento foi realizado nos dias 4 e 5 de setembro, e contou com apoio do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS e Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

O “MS no Campo” também traz detalhes sobre o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, realizado na última semana, em São Paulo, e que projetou Mato Grosso do Sul como um dos principais estados do País com possibilidade de expansão do setor.

Os ouvintes vão poder conferir também as ações do Governo do Estado para a conclusão da Rota da Integração Latino Americana – a Rota Bioceânica, que pode garantir competitividade e agilidade no escoamento da produção; meteorologia para a cultura dos grãos; dicas de segurança no campo; agenda cultural, entre outros.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

