22 – Programa “MS no Campo”

O Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, realizado de 29 a 31 de agosto em São Paulo, é considerado o maior e mais importante evento do setor, já que leva conhecimento técnico, recebe representantes dos mais variados segmentos e tem o objetivo de fomentar novos negócios. O assunto está entre os destaques do “MS no Campo”, programa de rádio voltado à divulgação de ações do agronegócio a empresários e trabalhadores rurais.

O evento realizado em São Paulo contou com a presença do Governo do Estado, que através de estande e palestras, levou informações sobre os incentivos concedidos às indústrias do setor, além de números que revelaram crescimento significativo no número de abates nos últimos dez anos.

O “MS no Campo” também traz detalhes das novas patrulhas mecanizadas entregues pelo executivo estadual no interior, por meio de recursos levantados em parceria com a bancada federal sul-mato-grossense.

Os ouvintes vão poder conferir também as ações ambientais do Rally dos Sertões, considerada uma das maiores competições off-road do mundo; meteorologia para a cultura dos grãos; entrevista exclusiva sobre o cadastro de áreas rurais e a janela de plantio da soja; agenda cultural, entre outros.

Bloco 1

Bloco 2

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários