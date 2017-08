21 – Programa “MS no Campo”

Entre os principais temas está o momento favorável do agronegócio, que apesar da crise econômica nacional, está conseguindo se manter como o maior empregador entre os setores.

O ouvinte também vai poder conferir a ação conjunta da Secretaria de Agricultura do Município de Ivinhema, com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) para combater erosões comuns naquela região. A atuação do poder público tem conseguido conscientizar os produtores locais na realização das chamadas “curvas de nível”, que impedem que a água das chuvas prejudique as estradas vicinais e cause assoreamento dos rios.

O “MS no Campo” também vai abordar o trabalho realizado para o fortalecimento da agricultura familiar dentro do Centro de Capacitação e Pesquisa da Agraer; a meteorologia para a cultura dos grãos, que prevê nova estiagem no Estado; os números da safra da uva em solo sul-mato-grossense; dicas de segurança para moradores e trabalhadores de áreas rurais; agenda cultural, entre outros assuntos.

Bloco 1

Bloco 2

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agraer

Veja Também

Comentários