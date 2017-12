2017: o ano de evoluções significativas para o trânsito de Mato Grosso do Sul

Também realizou diversas ações durante a campanha nacional Maio Amarelo e deu continuidade às suas campanhas de “Volta às aulas” e “Pedestre - Divulgação

Apesar da rapidez com que se passaram os meses, 2017 ficará marcado para o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) como um ano de evoluções, seja de frota, quantidade de condutores, redução de acidentes ou melhorias tecnológicas para o órgão e, consequentemente, para os cidadãos do Estado.

Mato Grosso do Sul termina o ano com uma frota de 1.480.282 veículos, sendo 550.430 apenas em Campo Grande. O número de condutores habilitados também não é muito diferente. No Estado são 1.132.054 condutores, sendo 412.000 da Capital.

Mesmo com o aumento da frota e do número de condutores nos 79 municípios do Estado, o Detran-MS registrou, até o momento, uma diminuição significativa do número de acidentes de trânsito em Campo Grande. De janeiro a novembro de 2017 foram registrados 9.985 acidentes, destes, 5.005 sem vítima, 4.919 com vítimas feridas e 61 com vítimas fatais.

Já em 2016 inteiro, foram 11.032 acidentes, sendo 5.351 sem vítimas, 5.598 com vítimas feridas e 83 com vítimas fatais. Os dados também se mostram relevantes para o cenário estadual. Em 2016 foram computados 24.450 acidentes e em 2017 foram 19.511.

Para que essa redução dos acidentes de trânsito e, principalmente, no número de vítimas fatais e sequeladas se tornasse realidade, o Detran-MS trabalhou efetivamente em campanhas educativas ao longo de 2017.

No início do ano, o órgão colocou um bloco de carnaval na rua com o tema “Nessa folia eu tô legal. Álcool + direção não dá samba”. Também realizou diversas ações durante a campanha nacional Maio Amarelo e deu continuidade às suas campanhas de “Volta às aulas” e “Pedestre. Gesto feito que merece respeito”.

Além disso, entre os dias 18 e 25 de setembro, o órgão de trânsito realizou uma série de atividades em referência à Semana Nacional do Trânsito, como, por exemplo, blitzes educativas, palestras, teatros de conscientização e atividades esportivas.

MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO

Visando maior celeridade e aperfeiçoamento dos procedimentos oferecidos aos cidadãos, o Detran-MS implementou algumas novidades durante o ano. Um exemplo disso é o monitoramento, por meio de vídeo e áudio, dos exames práticos de direção veicular.

Também houve a expansão do serviço CNH Ágil, serviço que permite iniciar o processo via web para CNH definitiva e renovação nas categorias A, B, C, D e E, desde que não haja alteração de dados e atividade remunerada na CNH. Com esse processo, o condutor inicia o procedimento pelo site do Detran, evitando várias idas às Agências do órgão.

Neste fim de ano, o Detran-MS também ampliou os serviços de sua Agência no Fácil do Shopping Bosque dos Ipês. Agora será possível realizar procedimentos como troca da CNH provisória pela CNH definitiva, renovação de CNH sem atividade remunerada (para uso particular), registro de CNH de outra UF, segunda via de CNH, além de vistoria agendada para veículos leves.

Também em 2017, o Detran-MS aderiu a CNH digital – versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação, que possui o mesmo valor jurídico da impressa e proporciona uma maior mobilidade, praticidade e comodidade.

Para que este serviço seja implementado, o órgão aguarda, apenas, a liberação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). Além disso, o Detran-MS também já realiza estudos para oferecer parcelamento de multas de trânsito no cartão de crédito.

Com a aproximação no novo ano, a expectativa do Detran-MS para 2018 é dar continuidade em sua grande missão: preservar vidas e fazer do trânsito, um lugar mais seguro.