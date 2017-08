20 – Programa “MS no Campo”

Neste fim de semana, o ouvinte vai poder conferir os detalhes do laudo técnico da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) sobre a morte de mais de mil bovinos em uma fazenda, na cidade de Água Clara. O “MS no Campo” também vai levar aos pecuaristas, dicas de como evitar doenças alimentares que podem ocasionar a perda do rebanho.

O programa traz ainda, a parceria do Governo do Estado e a União que resultou na aquisição de 25 automóveis para os escritórios da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). A nova frota faz parte do pacote de investimentos em logística e infraestrutura para atender o aumento das famílias que vivem da agricultura familiar e precisam de demanda especializada.

Nesta edição, o “MS no Campo” destaca a meteorologia para a cultura dos grãos; o balanço da colheita da safrinha do milho na região Centro-Sul do país; detalhes do programa que vai fomentar o consumo de produtos da agricultura familiar nas escolas de Mato Grosso do Sul; dicas de segurança; agenda cultural, entre outros assuntos.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Kelly Ventourim (Semagro)

