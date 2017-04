2 – Programa “MS no Campo”

A primeira feira da agricultura familiar realizada pela Agraer na Santa Casa é destaque desta edição do Programa Rural produzido pela equipe de rádio da Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul. A ação visa impulsionar produtores na compra de alimentos para a cozinha do hospital.

A edição deste fim de semana também destaca a agrometeorologia voltada ao cultivo dos grãos; os incentivos gratuitos do governo para a capacitação dos produtores de leite; dicas sobre preservação da Polícia Militar Ambiental, além do balanço das ações da Exposição Agropecuária de Campo Grande, a Expogrande, encerrada no último dia 9 de abril.

Bloco 1

Bloco 2

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Néia Maceno (Agraer)

