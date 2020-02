Campo Grande (MS) – MS deve ter safra recorde de soja.//Embaixadores Asiáticos visitam o Estado.///Governo reduz ICMS do álcool e produtos de atacado.//E política de desenvolvimento reduz taxa de desocupação.//Estes são os destaques do Giro do Desenvolvimento com Jaime Verruck.

