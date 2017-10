1º Encontro Interministerial define medidas para fortalecer políticas públicas de Igualdade Racial no MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e da Cidadania – SUBPIRC, ligada a SECC (Secretaria de Cultura e Cidadania) realiza nos dias 16 e 17 de outubro de 2017, em Campo Grande, no auditório “Renato de Souza Rosa”, da ASSOMASUL, o 1° Encontro Interministerial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial em Mato Grosso do Sul.



Visando definir medidas para fortalecer as ações integradas entre o Governo Estadual e Federal nas Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial, o encontro conta com a parceria do Ministério de Direitos Humanos e da Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).



A ação terá a participação de gestores estaduais, municipais, da sociedade civil e o grupo de trabalho Interministerial de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial do Governo Federal, trazendo o recorte étnico-racial em suas atividades, com o objetivo de expor ao Estado as ações realizadas em torno da Política Pública de Promoção da Igualdade Racial, além de propor metas e prioridades e orientar os participantes sobre as principais Políticas Ministeriais realizadas na área.



No primeiro dia (16), ocorrerá das 7h30 às 17h50 para as autoridades (governador, prefeitos, vereadores e gestores públicos). Já no dia 17 será voltado para a sociedade civil (conselhos de direitos, representantes e lideranças comunitárias dos quilombolas, matriz africana e movimento negro), também no mesmo horário.

Outro ponto que será discutido é a implantação nos municípios de Órgãos de Políticas de Igualdade Racial e dos Conselhos Municipais de Igualdade Racial para que se possam fortalecer as ações de Políticas Públicas para a posterior adesão ao Sistema Nacional de Promoção de Promoção de Igualdade Racial (SINAPIR).



Para o Subsecretário da pasta Leonardo de Oliveira Melo, "este é o primeiro de muitos outros encontros, que o Governo do Estado em parceria com o Ministério dos Diretos Humanos e a SEPPIR realizarão, visando viabilizar as ações integradas de Políticas Públicas para a Promoção de Igualdade Racial e sua efetivação no Estado".



As inscrições devem ser feitas através do e-mail: interministerialsubpirc@gmail.com ou pelo telefone (67) 3316-9195.



