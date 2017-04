1° Congresso Estadual de Direito Empresarial começa amanhã na OAB/MS

O 1º Congresso Estadual de Direito Empresarial (CONEDE-MS) acontece nos dias 5 e 6 de abril em Campo Grande. O tema do evento, realizado pela Comissão de Estudo e Reforma do Código Comercial (CERCC) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) e Soure Consultoria, é recuperação judicial de empresas.

A abertura será às 8 horas na quarta-feira (5). Das 8h30 às 9h30, o advogado Renato Luiz de Macedo Mange profere a palestra “Visão geral do processo de RJ”.

“A importância da multidisciplinaridade de competências da empresa que opera no campo da RJ - segurança para o empresário” será o tema da palestra do contador e professor Jair Luiz Perin, que acontece das 10h às 12h.

O advogado Luiz Gustavo Bacelar falará sobre “Meios para a Reestruturação de Empresas - Da elaboração do plano de recuperação”, das 13h30 às 15h. Depois, será a vez de Cristiano Simões com o tema “A Recuperação Judicial como Solução para a Crise Empresarial”.

Na manhã do dia 6, o economista e engenheiro, membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), Fábio B. Astrauskas profere a palestra “A importância na reestruturação da Gestão do Negócio frente ao cenário de crise e aspectos que identificam se a sua empresa necessita de um plano de reestruturação”.

Das 8h às 12h será a vez do juiz titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, Daniel Carnio Costa, com a palestra “A relevância na criação de varas regionais especializadas na solução dos entraves empresariais no âmbito falimentar e de recuperação de empresas”.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (67) 3305-4605. O valor da inscrição é duas latas de leite em pó, que serão doadas para o Projeto Mesa Brasil e serão distribuídas para entidades do projeto.

