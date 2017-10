1ª Rodada de Negócios no Norte Sul Plaza pretende criar novas opções para investidores do Estado

No próximo dia 05 de outubro será realizada a 1ª. Rodada de Negócios Norte Sul Plaza que vai reunir de forma rápida e prática franqueadores importantes com potenciais investidores. Representantes de segmentos da área de moda, alimentos, joias, perfumaria e de calçados já confirmaram presença. É uma ação inédita realizada em shopping da capital.

O evento tem como parceiros o Sebrae, Banco do Brasil e Sicredi que vão ofertar linhas de financiamento direcionadas para os empreendedores que quiserem abrir as suas franquias no Shopping. Em um modelo bastante organizado, os consultores irão direcionar os empresários de acordo com a necessidade e interesse de cada participante em saber mais sobre a franquia. “É um momento que o Shopping quer proporcionar ao empresário, elevando a conversa para um patamar mais assertivo, de acordo com o interesse de cada um”, explica o superintendente do Shopping Norte Sul Plaza, Fabiano Bussi.

Para Fabiano, a confirmação de mais de 60 pessoas na rodada ressalta a importância da ação. Em um único dia, no mesmo local, o participante irá conhecer novas oportunidades de investimentos, ficando frente a frente com as marcas e potencializando sua decisão. "É um momento importante de resgate da economia, com índices positivos de confiança do empresário, aquele que quer investir sem arriscar-se com experimentos. É hora de desengavetar as ideias, pois os empresários estão atentos aos indicadores mais positivos, como a inflação - que pode fechar o ano abaixo do piso da meta-, a taxa de juros básica em queda gradual e o Produto Interno Bruto ( PIB) positivo devido à aceleração da atividade econômica. Estamos atentos a esse movimento de mercado e queremos promover a interface entre franqueadores de sucesso já reconhecidos no País com investidores do Mato Grosso do Sul”, diz.

O momento de otimismo também é realidade no Shopping Norte Sul Plaza. Somente neste ano foram abertas novas operações como o Restaurante Detroit Steakhouse, Melissa, Ana Capri, Stilo A, Farmácia Pague Menos, entre outras. O superintendente conta que até o final do ano, novas lojas estarão funcionando. A evolução também pode ser medida em números: O empreendimento tem tido crescimento no fluxo de consumidores e no faturamento das lojas de mais de 10% comparando mesmo período de 2016.

Serviço – É preciso fazer pré-inscrição para participar do evento: http://dados.sebrae.ms/nortesulplaza

O evento será no dia 05 de outubro, das 14h às 18h, Restaurante Detroit, no Shopping Norte Sul Plaza.

