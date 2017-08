19 – Programa “MS no Campo”

Entre os destaques está a ação da coordenadoria de sanidade animal da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), no monitoramento da Influenza Aviária e da Doença de NewCastle nas propriedades e granjas sul-mato-grossenses.

O “MS no Campo” também vai abordar os detalhes do novo Censo Agro-2017, que vai atualizar dados agropecuários do Estado e oferecer condições de estudos, pesquisas e criação de políticas públicas para o setor. A pesquisa vai ser realizada junto aos produtores rurais pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com diversas entidades representativas do setor rural.

Na edição este fim de semana, o ouvinte vai conferir ainda, a meteorologia para a cultura dos grãos; dicas de segurança para a prevenção de roubo de gados; números do Programa de Apoio as Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul (Proacin), em um bate-papo com a subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena, Silvana Terena; agenda cultural, entre outros assuntos.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Iagro

