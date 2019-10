18ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos inicia com festa na Capital

404 atletas participaram nesta terça-feira (15) da abertura da 18ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos. Já na concentração das equipes as torcidas mostraram que a tarde seria de festa. Com grupos de dança e apresentações culturais cada equipe deixou o Centro Municipal de Treinamento Esportivo mais alegre e divertido.

Ressaltando a importância do esporte para os idosos, o Prefeito Marquinhos lembrou as ações da administração voltadas aos idosos. “Deste o início da gestão já desenvolvemos inúmeras ações nos bairros envolvendo a comunidade, misturando gerações e em diversas secretarias. Só no esporte são oferecidas oficinas específicas aos idosos em mais de 50 locais e os jogos são mais uma forma de estimular a prática esportiva nesta idade e proporcionar assim mais saúde”.

Ao todo 9 instituições participam da competição que é fase seletiva para os Jogos Estaduais, e mais do que a prática esportiva os jogos devem proporcionar momentos de diversão aos atletas, conforme destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra. “Nós fazemos diversos eventos durante o ano, mas esses são especiais e sempre ficamos na expectativa de como serão as torcidas que preparam animações diferenciadas a cada ano e queremos que vocês curtam esse evento, que seja uma competição onde vocês possam se divertir”, comentou.

Atleta do Vôlei, Edelmira Toledo Candido, 75 anos, deixou um recado para quem não participa. “É sempre uma festa participar dos jogos e de todas as atividades. Fazemos isso com alegria. Só quem pratica que sabe. Eu chamo todos a vir conhecer uma modalidade porque é bom pra saúde e é bom para a convivência. Eu jogo Vôlei, mas tem inúmeras atividades, tem bocha, dança, jogos de mesa. Basta você vir a primeira vez”, comentou ela que participa das atividades do Vovó Ziza.

Participando da cerimônia, o secretário da Secretaria Municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva aproveitou para anuncia a aquisição de dois micro-ônibus para atender os idosos dos Centros de Convivência. E a vereadora Cida Amaral, Presidente da Frente Parlamentar do Idoso, destaque “Serão 10 dias de momentos inesquecíveis”. Os jogos que iniciam com as partidas de voleibol seguem até dia 25 com a competição de Dança e premiação das equipes.

A atividade, que comemora o mês do idoso em Campo Grande, acontece nas modalidades de Bocha, Bozó, Dança, Dama, Dominó, Malha, Sinuca, Truco, Tênis de Mesa, Xadrez, Atletismo, Natação e Voleibol Adaptado.

Programação

NATAÇÃO

DATA : 17 de outubro de 2019 a partir das 8 h

LOCAL : Piscina do Rádio Clube Cidade- Rua: Padre João Crippa, com a Barão do Rio Branco, 1280. Centro

MODALIDADE : ATLETISMO

DATA : 18 de outubro de 2019 a partir das 8h30

LOCAL: Centro Olímpico da Villa Nasser – Rua: São Manoel, 8 – Vila Santa Luzia

MODALIDADE : SINUCA, TRUCO PONTO ACIMA, TÊNIS DE MESA

DATA : 24 de outubro de 2019 a partir das 8 horas

LOCAL : Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Jardim Autonomista

Congresso técnico: 8 h

Início da competição: 8h30

MODALIDADES : BOZÓ, DAMAS, DOMINÓ, XADREZ

DATA : 23 de outubro de 2019 a partir das 8h

LOCAL :Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Jardim Autonomista

Congresso técnico: 08 h

Início da competição: 8h30

MODALIDADE : BOCHA

Data: : 17 de outubro de 2019 a partir das 8 h às 17 h

LOCAL : Clube de Bocha – Rua: Marquês de Herval, 2103, Conjunto Mata do Jacinto

MODALIDADE : MALHA

LOCAL: CCI Vovó Ziza – R. Joaquim Murtinho, 5160 – Tiradentes,

DATA : 21 de outubro de 2019 a partir das 8h

MODALIDADE : VOLEIBOL ADAPTADO

DATA : 15 a 25 de outubro de 2019

LOCAL : Centro Municipal de Treinamento Esportivo- CEMTE

Rua Tropeiro esquina com a Rua Estefânia – Carandá Bosque

MODALIDADE : DANÇA

DATA : 25 de outubro de 2019 a partir das 19h

LOCAL : Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Jardim Autonomista

ENTREGA DA PREMIAÇÃO E BAILE DE CONFRATERNIZAÇÃO

DATA : 25 de outubro de 2019 (sexta feira após o concurso de dança)

LOCAL : Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Jardim Autonomista