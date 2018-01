Restauração da estrada dos balneários pelo Estado impulsiona o turismo em Rio Verde

Campo Grande (MS) – Uma das principais regiões de turismo de contemplação e lazer de Rio Verde de Mato Grosso, a dos balneários que integram as cachoeiras do Rio Verde, foi potencializada pelo Governo do Estado com a obra de restauração de 7,8 quilômetros da MS-437, estrada que dá acesso a estes atrativos. Para o empresariado que atua neste segmento, o novo pavimento, incluindo uma ciclovia, é um ganho significativo para o município e o setor.

“Com certeza, as pessoas que visitam Rio Verde, sobretudo os turistas, terão um olhar totalmente diferente para a nossa cidade”, comemora a turismóloga Luciane Brandão, dona da Pousada Rancho da Princesa, cujo acesso é feito pela MS-427. “Uma cidade só é boa para o turista quando oferecer qualidade de vida para quem mora nela, e a recuperação dessa rodovia nos proporciona essa qualidade e segurança com a ciclovia”, completa.

Distante apenas 204 km de Campo Grande pela BR-163, Rio Verde é um dos principais polos turísticos da região Norte e conta com boa infraestrutura para quem gosta de contato com a natureza, destacando-se os balneários com rios e cachoeiras, grutas, morraria, sítios arqueológicos, trilhas, cavalgadas, passeios de barcos e pesca esportiva. A região é ideal para passeios em família, mas oferece também muita emoção em esportes de aventura.

Investimentos beneficiam comércio

Para a presidente da Associação Comercial do município, Deluce Morais Fonseca Andrade, os investimentos do Governo do Estado em Rio Verde refletem no comércio, com a ampliação das atividades econômicas, sendo o turismo uma delas. “A propaganda de boca em boca é que garante mais turistas e temos todos os predicados para ser uma cidade que agrada os visitantes, não apenas pela natureza maravilhosa, mas pela infraestrutura urbana”, pontua.

Segundo a empresária, os investimentos públicos agregam e potencializam os diversos segmentos da economia local e o turismo vem ganhando maior impulso com a melhoria dos acessos e a confiança do empresariado, que passou a qualificar melhor seus atrativos. “A presença do Governo do Estado beneficia todo o município e nossos dirigentes políticos e a população estão de parabéns, pois começamos muito bem o novo ano”, diz Deluce Morais.

Restauração era esperada há 15 anos

O governador Reinaldo Azambuja visitou Rio Verde nessa segunda-feira e fez uma vistoria às obras de recapeamento dos 7,8 km da MS-427, conhecida como a Estrada das Águas. Mais de 45% do serviço, incluindo drenagem, já foi concluída e a obra será entregue em quatro meses. “É uma obra emblemática para o turismo e também para o produtor rural”, disse o governador, lembrando que a estrada dá acesso aos pantanais de Rio Verde e Corumbá.

A turismóloga Luciane Brandão considera a restauração da MS-427 um novo momento para o turismo, além de proporcionar maior conforto e lazer para a população local com a implantação da ciclovia em todo o trajeto. “É uma obra esperada há mais de 15 anos e representa muito para a cidade”, destaca. “Mesmo num momento de crise, Rio Verde nunca recebeu tantos investimentos do Estado como agora e a população é muito grata ao governador.”

