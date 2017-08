Programação do segundo dia de eventos do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulga a agenda deste dia 2 de agosto, segundo dia de celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data. Confira a programação.

8 horas:

– Inauguração do Espaço de Fisioterapia

O Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande – SERVIMED/FUNSERV tem por finalidade desenvolver as atividades inerentes a assistência à saúde. Tem como objetivo promover aos servidores municipais o acesso ao Atendimento de Fisioterapia nas próprias dependências do atendimento ambulatorial e odontológico, através de ações preventivas e terapêuticas, valorizando a humanização do atendimento.

Local: PAPE – Ambulatório Médico do IMPCG – Rua Orfheu Bais, 77 – Bairro Amambai

8 horas:

– Lançamento do Projeto Levanta Reme

O projeto tem por objetivo agregar as ações já desenvolvidos pela Secretaria de Educação desde o início do ano, traçando um panorama das atividades que já são realizadas nas unidades escolares, sempre com foco no esporte e cultura, propiciando aos alunos, condições para despertar seus talentos e aprimorar suas capacidades motoras através das atividades físicas.

Nesta primeira fase, cinco escolas da Rede Municipal integrarão o projeto e a expectativa é que cada ação possa reunir pelo menos mil pessoas.

Local: Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli – Rua Lúcia dos Santos s/n – Bairro Dom Antônio Barbosa

8 horas:

– Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó.

Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música, humor e a alegria do rádio, já que o radialista Jerônimo Geraldo é o ídolo do nosso protagonista e o aparelho de rádio é seu fiel companheiro.

Local: Escola Municipal Professor Aldo de Queiroz – Rua Israelandia, 694 – Vila Cidade Morena

14 horas

Doação de 120 mil reais de empresários em cursos profissionalizantes

A doação será aplicada na preparação de cursos profissionalizantes para a Sub-Secretaria Municipal de Juventude, incluindo fotoshop, computação gráfica e designer. A meta é atender 500 jovens, em seleção por meio de redação.

Local: Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli – Rua Charlote, 201 – Bairro Aero Rancho

15h45

– Vídeo Palestra: Transite com segurança na Cidade Morena

A palestra enfatiza o quanto a criança e o jovem podem contribuir por um trânsito melhor, não somente no futuro, mas agora, na condição de pedestre, ciclista e passageiro, indicando como ele pode transitar com segurança em nossa capital e preservar sua vida e a dos outros. A metodologia é composta principalmente por apresentação de vídeos e diálogo no qual conversamos sobre situações do comportamento correto no dia-a-dia, pontuando suas vantagens e as consequências da desobediência às regras de trânsito.

Local: Ceinf Cleomar Baptista dos Santos – Rua Nerisco, 39 – Bairro Alves Pereira

