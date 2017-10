Rádio on line do Estado será lançada nesta terça-feira

Campo Grande (MS) – Com o objetivo de divulgar as ações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e de órgãos delegados, a Subsecretaria de Comunicação, lança, em caráter experimental, a rádio on line “MS no Rádio”.

O mais novo canal de comunicação quer estabelecer a integração não só com a imprensa mas, principalmente, com servidores e gestores públicos, além da comunidade dos 79 municípios.

A rádio estará no ar 24 horas por dia e trará programas voltados para as áreas da saúde, educação, segurança pública, mercado de trabalho, cultura, setor rural e o “Alô Servidor” que tem como finalidade levar informações e serviços direcionados ao servidor público.

O lançamento oficial acontece nesta terça-feira (24.10), às 15h, na Governadoria. É uma das ações da Semana do Servidor e faz parte das comemorações dos 40 anos da criação de Mato Grosso do Sul.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)