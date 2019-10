17 suspeitos de integrar facção Família do Norte são mortos pela PM em Manaus

Dezessete suspeitos de integrar a facção criminosa Família do Norte (FDN), ainda não identificados, foram mortos durante confronto com a Polícia Militar (PM) entre a noite de terça-feira, 29, e madrugada desta quarta-feira, 30, no bairro Crespo, na zona sul de Manaus. Nenhum policial ficou ferido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), os suspeitos se preparavam para matar membros da organização rival Comando Vermelho (CV), com objetivo de tomar o controle de um ponto de venda de drogas.

A Operação se iniciou por volta das 22h e se estendeu até as 3h desta quarta. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência após denúncias recebidas pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) de que um grupo de 50 homens, que seriam da FDN, chegou armado ao Beco Becil, em um caminhão-baú, para atacar um grupo do CV.

"Nós deslocamos equipes, e a Força Tática, ao chegar no local, teve uma primeira troca de tiros. Houve uma intervenção policial, viaturas da Rocam e as forças especiais, Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e Comando de Comando de Policiamento da Área Sul (CPA-Sul) tiveram que se deslocar como apoio especializado e atuaram na ocorrência com êxito", informou o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Ayrton Norte. "Nós chegamos para preservar vidas e aplicar a lei, mas infelizmente eles quiseram ir para o confronto", completou.

Na operação, foram apreendidas 17 armas, entre pistolas, revólveres e uma submetralhadora Uzi. Os feridos chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona sul, mas não resistiram aos ferimentos. Outros homens conseguiram escapar e não foram identificados.

Familiares dos mortos estão no Instituto Médico Legal (IML) para fazer o reconhecimento. A identidade dos envolvidos não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.