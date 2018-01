17 apostas levam a Mega da Virada

São Paulo, 1º/01/2018 - A Mega da Virada 2017 sorteou R$ 306,7 milhões na noite deste domingo (31). Os números sorteados foram 06 - 37 - 34 - 10 - 03 e 17, e o super prêmio saiu para 17 apostas, que vão dividir o maior prêmio da história das Loterias da Caixa. Cada ganhador vai receber R$ 18,04 milhões.

Segundo nota da Caixa, as apostas premiadas são de São Paulo (seis apostas, sendo quatro da capital e duas em Guarulhos), Bahia (de Prado, Uruçuca e Cruz das Almas), Paraná (São João do Triunfo e Rio Azul), Minas Gerais (Carmo do Cajuru e Contagem) e Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e Seropédica), além de Belém (PA) e Brusque (SC).

Entre os ganhadores, duas apostas são de bolão: em Belém foi sorteado um bolão de 22 cotas, diz a Caixa. Cada participante vai receber cerca de R$ 820 mil. A aposta premiada em Rio Azul (PR) também foi para um bolão de cinco cotas, que vai render um prêmio de R$ 3,6 milhões para cada participante. Já na segunda faixa de premiação, acerto de cinco números, 4.862 apostadores vão levar R$ 10,5 mil cada, e os 173.428 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 423,12 cada.

"O valor total do prêmio superou todas as estimativas da Caixa. Foram feitas mais de 254,5 milhões de apostas em todo o País. As apostas paralelas para o concurso especial começaram no dia 30 de outubro e as exclusivas iniciaram no dia 22 de dezembro, totalizando R$ 890,9 milhões em arrecadação", ressalta a instituição.