16 crianças vítimas de ataque a creche têm alta médica

Dezesseis crianças, vítimas do ataque à creche Gente Inocente, em Janaúba (MG), tiveram alta médica na manhã deste sábado, 7. Com idades entre 1 e 5 anos, elas estavam internadas no hospital Fundajan por intoxicação por inalação de fumaça. Treze vítimas do incêndio permanecem internadas em estado gravíssimo.

Na manhã deste sábado, a menina Thallyta Vitória de Oliveira Barros, de 4 anos, morreu no hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A tragédia em Janaúba teve dez mortes, oito crianças, uma professora e o vigia, que ateou fogo no corpo, nos alunos e provocou o incêndio.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu três inquéritos e um procedimento para investigar o incêndio. Uma das apurações tem o objetivo de verificar se o vigia, Damião Soares dos Santos, tinha problemas psicológicos.

Por volta das 9 horas de quinta-feira, 5, o vigilante entrou na unidade, atirou material inflamável contra as crianças e no próprio corpo, e ateou fogo, que se alastrou rapidamente. Em meio ao tumulto, as pessoas tentavam apagar o incêndio com baldes de água e resgatar as vítimas das chamas e da fumaça.

