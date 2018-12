156 interrompe atendimento das 12h às 13h30 de hoje

Os serviços de teleatendimento do 156 estarão suspensos no período das 12h às 13h30, desta sexta-feira (21), quando a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria Geral de Atendimento ao Cidadão irá realizar a atualização no sistema.

A Prefeitura assumiu a gestão do teleatendimento há um mês, quando o serviço passou a ser realizado por servidores públicos municipais contratados por meio de processo seletivo.

Por meio do 156, o cidadão tem acesso a informações referentes às atividades e atribuições desenvolvidas por todas as secretarias municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.