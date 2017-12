13º salário pode ser utilizado para aumentar as chances de contemplação em consórcio

O consórcio é uma modalidade de investimento indicada para quando o objetivo do investidor é obter um retorno de médio ou longo prazo, uma vez que ele precisa ser contemplado para ter acesso a seu crédito. No entanto, além dos sorteios mensais, os consorciados podem ainda aumentar suas chances de contemplação ofertando lances.

Dependendo da categoria escolhida e da administradora selecionada, o cliente possui três opções de lance: embutido, fixo ou livre. No lance embutido, o cliente pode ofertar até 30% de seu próprio crédito. Já no fixo, todo mês o cliente pode dar um lance no valor de 40% sobre o total do crédito e concorrerá com outros consorciados que tenham ofertado na mesma categoria de lance. Já o lance livre, permite que o consorciado ofereça de uma parcela até o valor total de seu crédito.

“Os lances são uma ótima opção para quem deseja reduzir o tempo de espera para ter acesso ao crédito. Ao escolher uma modalidade, ele concorre apenas com outros consorciados do grupo que ofertaram o mesmo tipo de lance e não com o grupo todo, como acontece com o sorteio mensal”, explica Rafael Boldo, gerente da Porto Seguro Consórcio.

Entre novembro e dezembro, os trabalhadores brasileiros recebem o 13º salário, que corresponde ao mesmo valor mensal de sua remuneração. Com esse dinheiro, os consorciados podem realizar lances, aumentando as chances de conquistarem seu sonho mais rápido. Segundo dados da base da Porto Seguro Consórcio, nestes meses há um aumento de cerca de 34% na quantidade de lances ofertados nas categorias de automóvel e imóvel.

Para quem ainda não é consorciado, o 13º também é uma oportunidade. A modalidade é um tipo de investimento planejado tanto para aqueles que buscam adquirir o primeiro bem, como casa, terreno ou carro, quanto para quem deseja reformar ou construir, além de ser uma possibilidade de poupança programada, na qual, ao ser contemplado, o cliente tem a opção de deixar seu dinheiro render.

“Ao optar pelo consórcio, é importante que o cliente tenha em mente qual seu objetivo e em quanto tempo deseja atingi-lo. Porém, também é fundamental que ele saiba quais são todas as possibilidades que este tipo de investimento oferece, para que possa aproveitar da melhor forma e ter um retorno ainda melhor”, finaliza Boldo.