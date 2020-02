13º caso de coronavírus nos EUA é diagnosticado em San Diego, diz WSJ

O 13º caso de coronavírus nos Estados Unidos foi diagnosticado nesta segunda-feira, 10, em San Diego, segundo o The Wall Street Journal. Autoridades de saúde disseram ao jornal que a vítima, uma mulher, chegou a San Diego depois de ser retirada de Wuhan, cidade chinesa onde a epidemia teve início. De acordo com os últimos números da Organização Mundial da Saúde (OMS) há 42.968 casos confirmados mundialmente, com 1.018 mortes, das quais 1.016 ocorreram na China continental. Fonte: Dow Jones Newswires.