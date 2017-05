Em 2017, o setor de Serviços foi o que mais contratou em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Por meio de uma análise a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) verificou que o setor que mais contratou no primeiro trimestre de 2017 foi o de serviços, com 21.577 contratações com carteira assinada no Estado. Confira a tabela por atividade econômica:

Setor Total Admitidos Administração Pública 6 Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 10.036 Comércio 14.504 Construção Civil 6.619 Extrativa Mineral 124 Indústria de transformação 10.095 Serviços 21.577 Serviços Industriais de utilidade pública 484 Total 63.445

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a março deste ano. São diversas ocupações dentro da atividade econômica do setor de serviço, as que se destacaram são:

Ocupação Contratações Assistente administrativo 754 Atendente de lanchonete 652 Auxiliar de escritório (em geral) 1.257 Auxiliar nos serviços de alimentação 414 Camareiro de hotel 244 Cozinheiro geral 508 Enfermeiro 195 Faxineiro 1.159 Garçom 370 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 989 Motorista de furgão ou veículo similar 263 Motorista de ônibus urbano 163 Operador de telemarketing ativo e receptivo 1.317 Porteiro de edifícios 274 Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) 200 Recepcionista (em geral) 667 Secretaria executiva 177 Servente de obras 261 Técnico de enfermagem 351 Trabalhador da manutenção de edificações 277 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação 578 Vigilante 407 Zelador de edifício 159

Verificou-se que a ocupação de operador de telemarketing tem um alto índice de contratações, o trabalhador Bruno Silva, foi contratado como operador de telemarketing por intermédio da Funtrab, além do encaminhamento o candidato às vagas passam por várias etapas no processo de seleção da empresa que disponibiliza a vaga.

De acordo com Silva participaram vários candidatos no processo seletivo, porém cerca de 90% reprovam, “eu fiquei entre os finalistas e fui contratado, o trabalho exige habilidade em informática e muita atenção, para atender bem os clientes por telefone,” declarou.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários