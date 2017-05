5 – Programa “MS no Campo”

Na quinta edição do “MS no Campo” o destaque é a fiscalização da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), para garantir o uso e armazenamento correto das embalagens de agrotóxicos.

O informativo também aborda os detalhes do Programa “Agro Mais”, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) e que será implementado em Mato Grosso do Sul no próximo dia 16 de maio. Na dica do técnico o pecuarista vai aprender como aproveitar o período de vacinação contra a febre aftosa para imunizar o rebanho de outras zoonoses.

O programa vai trazer ainda, os detalhes da meteorologia para a cultura dos grãos; agenda rural; dicas de segurança, e os investimentos do executivo estadual para facilitar o escoamento da produção do assentamento Santa Guilhermina, localizado no distrito de Água Fria, em Maracaju.

Bloco 1

Bloco 2

