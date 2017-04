Campanha de vacinação contra a febre aftosa será lançada no próximo dia 2 de maio

A importância da campanha de vacinação contra a febre aftosa que será lançada no próximo dia 2 de maio, e a tradicional Festa da Linguiça de Maracajú, promovida entre os dias 29 de abril e 1º de maio, estão entre os destaques da quarta edição do programa.

Além desses assuntos, o “MS no Campo” vai abordar manutenção do incentivo fiscal para as indústrias de café; o encontro entre integrantes da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce, realizado no último fim de semana na cidade de Bonito; agrometeorologia para a cultura dos grãos; detalhes sobre o espaço da agricultura familiar na Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), dica técnica e a agenda rural.

Bloco 1

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/04/MS-NO-CAMPO-PROG-04-BLOCO-01.mp3

Bloco 2

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/04/MS-NO-CAMPO-PROG-04-BLOCO-02.mp3

