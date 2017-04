Reinaldo entrega nova iluminação do “Loucão” e incentiva volta do Maracaju ao profissionalismo

Campo Grande (MS) – Símbolo da cidade e palco de grandes eventos esportivos da região, o Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, o “Loucão”, de Maracaju, ganha nova iluminação implantada pelo Governo do Estado e reacende na população o desejo de ver novamente o time local disputando o futebol profissional de Mato Grosso do Sul. O funcionamento noturno da praça de esportes também beneficia as pessoas que usam sua pista de atletismo para a prática de exercícios físicos.

A recuperação e reforma da iluminação do emblemático “Loução” de grandes histórias e folclore, era uma reivindicação antiga dos desportistas maracajuenses, agora atendida pelo governador Reinaldo Azambuja, que entrega a obra para a cidade nesta sexta-feira, às 19h. Na ocasião, desportistas pedirão ao governador a revitalização do estádio, que necessita de uma reforma estrutural geral para ser licenciado para partidas de futebol e outros eventos.

“Os investimentos do Governo do Estado não apenas recuperam um monumento que significa muito para Maracaju; são benefícios que atendem diretamente a população quanto a um espaço adequado para o esporte e lazer.”, afirma o secretário municipal de Esportes, Ednelson Barbosa. “É um local do qual nos orgulhamos e as pessoas vinham cobrando a reabertura do estádio, que hoje recebe 1.200 pessoas semanalmente, seja para caminhadas ou lazer em família.”

Cartão postal

A inauguração do novo e moderno sistema de iluminação – foi ampliada a sua capacidade com instalação de projetores de 200 w e revisão da parte elétrica das cabines de rádio e entrada de energia da rede externa, com investimentos de R$ 343.819,49, por meio da Fundesporte – marcará a abertura da etapa de Maracaju da 14ª Copa Asssomasul de Futebol. A competição reúne equipes das prefeituras e câmaras municipais e também conta com o apoio do governo estadual.

“Ganhamos mais do que uma iluminação, isso aqui à noite vira um dia”, comemora o ex-jogador de futebol Nicola (Chamorro), 56 anos, ao entrar no gramado do “Loucão”, onde defendeu o MAC (Maracaju Atlético Clube) e participou dos tradicionais campeonatos amadores nos tempos em que o local era apenas um campo batido. “O governador Reinaldo está realizando nosso sonho ao resgatar o cartão postal de Maracaju”, comentou.

Volta ao futebol

Com a nova iluminação e a próxima etapa de intervenção, que inclui adequações exigidas pelo Estatuto do Torcedor para liberação do estádio, os desportistas da cidade se encorajam novamente a retornar o MAC ao futebol profissional, do qual o clube licenciou-se em 2015. Também ex-jogador e ex-treinador do clube, Adriano Vasques Farias, 43, afirma que o MAC pode voltar ainda este ano à Série B, com toda força, se conseguir sanar problemas de ordem trabalhistas.

“A garantia de jogos noturnos e a reforma do estádio oferecem todas as condições para o MAC voltar ao profissionalismo, onde sempre nos destacamos. O apoio do governador foi vital para isso acontecer”, diz o entusiasta Adriano, que já projeta a formação de um time com jogadores da cidade, muitos dos quais já foram selecionados entre os clubes que disputam o campeonato amador. “A cidade é apaixonada por futebol, sempre lotou o estádio e o MAC está mais vivo do que nunca.”

Motivação

Acompanhando a finalização dos serviços realizados pela prefeitura para reabertura do “Loucão”, o professor de educação física Sérgio Costa, 58, lembra dos bons tempos em que jogava (foi lateral) pelo MAC, entre 1987/92, e a torcida lotava o estádio. “Poucas cidades tem uma praça de esportes como esta e a sua revitalização nos envaidece”, diz. “É um espaço privilegiado do qual o futebol e toda Maracaju se beneficia. O (governador) Reinaldo está de parabéns”, comentou.

Outro ex-jogador que também se emociona ao retornar aos gramados do “Loucão” e ver as obras que vão dar o suporte que o MAC precisa para voltar ao profissionalismo é Laudson Paiva, 38, o famoso Esquerdinha, meia-esquerda prata da casa que fez sucesso não apenas no time da casa, mas no Cene, no futebol boliviano e no Volta Redonda e Resende, do Rio de Janeiro. “Vejo um novo estádio e uma motivação a mais para o MAC voltar, a cidade cobra isso”, aponta.

Começo de tudo

Com capacidade para cinco mil pessoas, o Estádio “Loucão” foi construído na gestão do controvertido e excêntrico Luiz Gonzaga Prata Braga. Na época, o prefeito usava como mote da sua administração o slogan “o tempo é de loucura”. Prata Baga construiu ainda o ginásio de esportes “Louquinho”. O estádio foi inaugurado em 15 de junho de 1980 com o jogo Comercial 1 x Grêmio (RS) 0 e marcou a estreia de Renato Gaucho, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro.

Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários