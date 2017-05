No dia 13 de maio comemora-se o Dia do Zootecnista

A produção de proteína animal é um dos pilares da economia brasileira, representando R$ 176 bilhões do faturamento anual do país, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Um dos profissionais que contribuem com o sucesso dessa cadeia produtiva é o zootecnista.

No dia 13 de maio, em que se comemora o Dia do Zootecnista, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul parabeniza esses profissionais por desempenhar atividades importantes relacionadas ao melhoramento genético, à nutrição e ao monitoramento animal. Atualmente existem no país 9,3 mil zootecnistas em atuação registrados no Sistema CFMV/CRMVs. No Mato Grosso do Sul, são 566 profissionais.

Com o auxílio das técnicas da chamada Zootecnia de Precisão, o zootecnista contribui para dar mais eficiência ao sistema produtivo, trazendo soluções para atender às demandas do produtor rural ao aprimorar o ambiente de criação. Esse conceito é baseado não somente no conhecimento científico e de gestão do zootecnista, mas também nas tecnologias usadas na avicultura, suinocultura e bovinocultura, por exemplo.

Mas o zootecnista atua não somente nas propriedades rurais. Ele também colabora com pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos e técnicas em laboratórios e na indústria de ração – todas atividades que, direta ou indiretamente, colaboram para o bem-estar animal e para um desenvolvimento sustentável do agronegócio.

Histórico

O Dia do Zootecnista é comemorado em 13 de maio pois foi nesta data, em 1966, que ocorreu a aula inaugural do primeiro curso superior de Zootecnia do Brasil, na Pontifícia Universidade Católica (PUC), na cidade de Uruguaiana (RS). O curso de Zootecnia da PUC Uruguaiana não está mais em funcionamento.

Comissão Estadual de Ensino de Zootecnia

Desde 2016, a Comissão Estadual de Ensino de Zootecnia reúne-se regularmente para debater e procurar melhorias relacionadas à profissão. A partir deste mês, o CRMV/MS passou a realizar seminários básicos de responsabilidade técnica voltado aos zootecnistas e estudantes de Zootecnia. A primeira edição foi realizada em Aquidauana e as cidades de Campo Grande e Dourados também receberão o curso.

A comissão é formada pela sua coordenadora e conselheira Luísa Melville Paiva, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Gumercindo Loriano Franco, da Universidade Federal de MS (UFMS), Leonardo de Oliveira Seno, Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e Milena Wolff Ferreira, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

