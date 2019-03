12ª Semana do Artesão é encerrada com Café com Arte e Feira nos altos da Afonso Pena

Como parte do encerramento da 12ª Semana do Artesão estão sendo realizados neste fim de semana dois encontros: o Café com Arte que começou às 9 horas neste sábado (23) e vai até às 17h na Praça dos Imigrantes e a Feira Mãos que Criam no domingo.

Show com o sambista Chokito, exposição de artesanato, dança do ventre, dança cigana, roda de Capoeira, oficinas de biscuit e confecção de bonecas Abayomis (símbolo da cultura africana), bem com palestra com o tema “Reciclando Nossas Atitudes” estão na programação. Ainda haverá área gastronômica com o melhor da culinária local como arroz carreteiro, sopa paraguaia, chipa frita e picolés regionais.

Já no domingo, dia 24, para fechar a 12ª Semana do Artesão, haverá a Feira Mãos que Criam, na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, a partir das 16 horas.

A Feira de Artesanato Mãos que Criam contará com a participação de mais de 300 artesãos. Além de produtos artesanais, a feira terá gastronomia, show musical com a cantora Ana Cabral e grupo Fascínio, dança e poesia.

Como parte das homenagens aos artesãos, ainda serão realizadas duas oficinas gratuitas de artesanato: a de Estamparia Artesanal e a de Fibra e Madeira. As duas oficinas incluem orientações artísticas e de gestão, oferecidas, gratuitamente, por meio de parceria entre Sebrae/MS e FCMS.

A 12ª Semana do Artesão é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul (FCMS).

A iniciativa conta com o apoio das seguintes associações: Associação dos Produtores de Artesanatode MS (Proart/MS); União dos Artesãos de MS (UNEART/MS); Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API/MS); Associação dos Artesãos de MS (Artems); Federação das Associações de Artesanato de MS (Fenart/MS), Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Sinart) e Associação dos Microempreendedores Individuais (AMI/MS).