Quarta-feira de tempo instável em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Com o aumento da umidade, a queda de pressão atmosférica na região do Paraguai e o deslocamento de uma frente fria na região sul do Brasil, a quarta-feira (5) será de tempo instável em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Há expectativa de ocorrência de chuva em todas as regiões, podendo ser de forte intensidade no decorrer do dia com riscos de raios entre a tarde e a noite. Pode chover com moderada a forte intensidade inclusive na região de Campo Grande.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

