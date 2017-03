Semana do Consumidor realiza mil atendimentos em dois dias

A Semana do Consumidor, que iniciou nesta segunda-feira (13) e se estende até esta quarta-feira (15), com atendimentos de renegociação de dívidas e soluções de problemas de consumo, já atendeu cerca de 1 mil consumidores nos dois dias do evento. No local, os consumidores têm a oportunidade de quitar dívidas com as empresas parceiras, com descontos especiais no pagamento à vista ou diminuição nas taxas de juros.

A motorista Roselândia Ferreira Trajano, do Bairro Tarumã, conta que há um ano tentava solucionar um problema com a concessionária de luz e nesta tarde, por fim, resolveu. “O atendimento foi ótimo. Estou com uma conta atrasada e já havia feito uma negociação, mas depois não tive como pagar e tentei renegociar várias vezes. Hoje, depois de um ano indo a Práticos e buscando uma solução, consegui resolver”, afirma.

Este é o principal objetivo do evento, explica o subsecretário de Defesa do Consumidor, Valdir Custódio. “Queremos facilitar a renegociação, com condições especiais de pagamento. Para isso, todas as empresas parceiras vieram com oportunidades únicas na quitação à vista (com descontos nas taxas de juros e mora), ou ainda, pagamento parcelado”, revelou.

Além disso, explica Valdir Custódio, os consumidores podem deixar suas reclamações, sugestões e se informarem a respeito dos serviços prestados pelas empresas Águas Guariroba, Energisa, NET, Claro, Telefônica/Vivo, Oi, TIM e pelas instituições bancárias Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú-Unibanco.

Atendimentos

Por período, cerca de 400 pessoas têm conseguido solucionar seus problemas. A expectativa de público para os três dias de evento é de 1,5 mil pessoas e a média de espera é de 15 minutos.

A empregada doméstica Vera Lúcia Gomes Souza, do Bairro Jardim Presidente, conta ter ouvido no rádio a programação. “Ouvi que estava tendo o atendimento aqui na praça e aproveitei para resolver uma pendência com a Energisa. Morei em uma casa há muito tempo e me esqueci de pedir o consumo final. Vim aqui para pagar minha dívida com pagamento facilitado”, revela.

Quem também está na expectativa da solução de dívidas atrasadas é o servidor público Marcos Antônio Matias, do Bairro Los Angeles. “Vim negociar dividas com as concessionárias de águas e de luz. Assim como eu, têm muitos com contas atrasadas, e esta é a oportunidade de pagarmos de forma facilitada”, afirma.

A ação, que acontece na Praça Ary Coelho, teve toda a estrutura de tenda e cercado cedida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa do Consumidor. O horário de atendimento nestas terça e na quarta-feira é das 8 às 16h30.

