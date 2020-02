128 – MS NO CAMPO

Bloco 01

Bloco 02

O MS no Campo desta semana destaca o balanço positivo do biênio 2018/2019 do Conselho Estadual de Agrotóxico

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca entre outros assuntos que foi realizado o balanço do biênio 2018/2019 do Conselho Estadual de Agrotóxicos, quando foram apresentados os resultados do trabalho realizado desde a sua reativação, em 2018. E segundo o Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, a avaliação é bastante positiva.

Em entrevista ao MS no Campo, o superintendente detalha as ações realizadas e ainda destaca como uma das metas para 2020 o planejamento do II Simpósio de Fitossanidade no MS, com o tema ‘Resgatando a Sustentabilidade’, que acontece em junho.

O programa destaca ainda a instituição, pelo Governo Federal, da Comissão Especial de Licitação que irá escolher empresa qualificada para operar o Porto Seco que será implantado no município de Ponta Porã. Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, a decisão representa um importante passo para o setor de comércio exterior em Mato Grosso do Sul.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes, edição de Fernando Blank e reportagens de Bruno Chaves, Karla Tatiane, Mirelli Obando e Paulo Yafusso. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação