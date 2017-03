Pesquisa vai mostrar se informação está chegando de forma correta ao usuário e se influencia na adoção do hábito do uso do equipamento

Campo Grande (MS) – Iniciada há cerca de cem dias, a campanha Abrace essa ideia #useocinto tem levado orientação para a mudança de comportamento de passageiros que viajam pelas estradas de Mato Grosso do Sul. Pesquisas utilizadas na elaboração da campanha mostravam que, no Brasil, a estimativa era de que apenas 2% das pessoas que andam de ônibus ou micro-ônibus se preocupavam em utilizar o cinto de segurança. Em uma nova etapa do projeto, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), que coordena a iniciativa, iniciou hoje um levantamento do impacto das informações nos usuários.

Uma pesquisa começou a ser feita de forma piloto, no terminal rodoviário Senador Antônio Mendes Canale, em Campo Grande. Passageiros que embarcavam em diversas linhas nesta quinta-feira (23) foram convidados a responder um questionário com dez perguntas sobre seus hábitos quanto ao equipamento. A intenção é identificar, tanto entre viajantes frequentes quanto eventuais, se a informação está chegando da melhor forma e se está influenciando em uma mudança positiva de comportamento de segurança.

O início da pesquisa também marcou o lançamento da personagem Fiscalino, interagindo com os passageiros. Mascote presente no material gráfico da campanha e de outras ações de comunicação de interesse público feitas pela Agepan, o boneco agora ganhou vida. Na rodoviária, ele acompanhou os fiscais ‘de verdade’ na abordagem aos viajantes, nas plataformas e nos ônibus, para orientar sobre o cinto e colher as respostas ao questionário.

“Desde o lançamento da campanha estava previsto fazermos essa avaliação, através de pesquisa, para verificar como os passageiros estão recebendo as informações”, explica o diretor de Transportes, Ayrton Rodrigues. “Nossa intenção é ver aumentar em Mato Grosso do Sul esse índice hoje muito baixo de passageiros que compreendem o quanto é importante utilizar o cinto de segurança durante toda a viagem”.

A campanha de conscientização Abrace essa ideia #use o cinto tem as parcerias do Governo do Estado, Procuradoria da República/MS; Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Polícia Rodoviária Federal (PRF); Observatório Nacional de Segurança Viária e concessionária CCR MSVia.

