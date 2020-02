125 – MS NO CAMPO

Bloco 01

MS no Campo desta semana destaca o anúncio de mais recursos para a Agricultura Familiar

Campo Grande (MS) – O MS no Campo desta semana destaca entre outros assuntos o anúncio da destinação de mais recursos para a Agricultura Familiar. Segundo a Ministra Tereza Cristina mais um R$ 1 bilhão serão remanejados para atender financiamentos de investimentos na atual safra agrícola, que encerra em junho deste ano.

O programa destaca ainda que famílias de assentados e indígenas dos municípios de Caarapó e Douradina, estão recebendo capacitação técnica para a criação de abelhas nativas sem ferrão. A atividade é parte do Projeto Tembiu Porã, desenvolvido em parceria pela CPT/MS e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), e tem como objetivo possibilitar a estas famílias a oportunidade de uma atividade rentável, associando o conhecimento tradicional às novas técnicas, e claro, à preservação.

Você ainda vai saber detalhes sobre os editais do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) que permite que alimentos produzidos pela Agricultura Familiar sejam inseridos na merenda escolar. Conforme lei federal, pelo menos 30% dos alimentos adquiridos para a merenda escolar devem ser produzidos pela agricultura familiar. Para este ano, as escolas estaduais têm R$ 27,5 milhões disponíveis – recursos repassados pela União e pelo Estado.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes, edição de Fernando Blank e reportagens de Paulo Yafusso e Mireli Obando. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)