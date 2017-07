11ª edição da Fenasul começa na sexta-feira (28) com mais de 60 expositores

Para trazer aos sul-mato-grossenses um pedacinho da cultura gaúcha, a 11ª edição da tradicional feira de produtos gaúchos, Fenasul, começa na sexta-feira (28), às 16h, no Círculo Militar, em Campo Grande. Este ano o evento conta com mais de 60 expositores, reunindo comerciantes de produtos já tradicionais como queijos, vinhos, salames, erva-mate, e ainda traz novidades em moda couro, móveis e decorações.

O organizador da Feira, Sergio Silva, lembra que os sul-mato-grossenses já abraçaram a Fenaul. “Devido ao grande sucesso na última vez que viemos, estamos de volta a Campo Grande, com a edição especial de inverno. A cidade é muito receptiva, e a cultura gaúcha é forte entre a população do estado de MS. Isso contribui para o sucesso de todas as edições da feira”, conta.

Nesta edição, os visitantes poderão encontrar:

Cucas – Produzidas por descendentes de alemães há mais de 10 anos, as deliciosas cucas fizeram tanto sucesso nas últimas edições da Fenasul, que os expositores comemoram a participação em mais uma feira no MS. “Além das cucas doces e salgadas feitas diariamente, produzimos pães, biscoitos caseiros, vários tipos de doces, geleias, chimias”, diz Regina Schneider.

Queijos, salames e vinhos – Os queijos e vinhos encontrados na Fenasul, são produzidos nas regiões mais tradicionais do Sul do país. Os visitantes da feira poderão encontrar queijos trufados, mozzarellas trançadas com e sem tempero, queijos frescais, defumados, salames, vinhos e sucos de uva para os mais diversos gostos.

Chocolates de Gramado – Expositores da feira desde suas primeiras edições, os Chocolates de Gramado têm diversas opções para quem quer desde uma simples barrinha de chocolate, até um café gourmet, com a qualidade das grandes chocolatarias do Sul.

Moda – Jaquetas, botas, bolsas e cintos em couro, chapéus, malharias, moda outono/inverno, calçados, bijuterias e semi-joias, entre diversos produtos masculinos, femininos e infantis estarão expostos.

Móveis e Utensílios domésticos – A qualidade dos móveis em madeira, do estilo colonial aos mais modernos, podem ser encontrados na feira, além de facas, panelas e diversos itens para a cozinha.

Praça de alimentação – Neste local os visitantes poderão saborear o tradicional churrasco gaúcho, à moda fogo de chão, com cortes bovinos e ovinos, com opções de acompanhamentos como mandioca, arroz de carreteiro e feijão tropeiro.

Grupo de dança – Este ano, quem anima a Fenasul é o grupo de dança Tchêsul, de Porto Alegre, que traz em seu repertório danças tradicionais gaúchas como Balaio, Tatu de Castanhola, Moçanico, Chote de Carreirinha, Rancheira de Carreirinha, Dança dos Facões, Chula e Malambo Argentino.

Música – As músicas tradicionais gaúchas não poderiam ficar de fora da Fenasul. A animação fica por conta das apresentações, ao vivo, do gaiteiro Flávio Rodrigues. As apresentações acontecem diariamente, a partir das 20h.

A feira vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 16 às 23h, e nos sábados e domingos, das 12h às 23h. Os ingressos custam R$ 6,00. Menores de 10 anos e maiores de 60 têm entrada gratuita.

