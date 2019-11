116 – MS NO CAMPO

Bloco 01

O superávit nas exportações puxados pela celulose, soja e carne bovina é destaque no MS no Campo

Campo Grande (MS) – As exportações de Mato Grosso do Sul, no período de janeiro a outubro de 2019, totalizaram US$ 4,881 milhões, e com esse resultado da balança comercial, o Estado segue com superávit de US$ 2,5 milhões no acumulado do mesmo período. O assunto é destaque no MS no Campo desta semana.

Segundo Jaime Verruck, secretário da pasta, “esses resultados foram obtidos com o aumento de 10,19% das exportações de celulose e o crescimento de 22,54% das exportações de carne bovina. Verruck explica que mesmo com a queda de 43,35% das exportações de soja, Mato Grosso do Sul segue expandindo mercado de outros produtos tradicionais, como o milho, que registrou alta de 370% em relação ao mesmo período em 2018, e destacou que o Governo renovou a paridade do milho e isso tem favorecido o crescimento das exportações do grão.

Nesta edição de número 116 também é destaque o início da Piracema, as contratações do FCO no Estado, a prorrogação do prazo para o Bolsa Agroescola e ainda a aprovação do Plano de Agroecologia de Mato Grosso do Sul.

Esta edição do MS no Campo também traz ainda reportagens de Bruno Chaves, Karla Tatiane e Paulo Yafusso.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes e edição de Fernando Blank. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)