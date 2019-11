115 – MS NO CAMPO

Bloco 01

Bloco 02

O aumento de florestas no Estado, observado pelo Censo Agropecuário é destaque no MS no Campo

Campo Grande (MS) – O Censo Agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) visitou 71,2 mil estabelecimentos agropecuários em Mato Grosso do Sul, em 2017, cobrindo uma área de 30,5 milhões de hectares, e segundo o coordenador técnico do Censo no Estado, Henrique Noronha, “o documento é uma fotografia dos estabelecimentos agropecuários e trabalhadores rurais do Brasil.

Ao programa MS no Campo, Noronha explicou que com os dados apurados é possível quantificar a produção na lavoura, na pecuária e também na agroindústria em todo o País, e também no Estado.

Nesta edição de número 115 também é destaque a realização, no Mato Grosso do Sul, da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais – Wildfire Brasil. Profissionais de todas as nacionalidades ligados ao manejo do fogo e ao controle de incêndios florestais, participaram, na Capital.

Esta edição do MS no Campo também traz ainda reportagens de Bruno Chaves, Karla Tatiane, Mireli Obando e Paulo Yafusso.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes e edição de Fernando Blank. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)