112 – MS NO CAMPO

MS no Campo desta semana destaca os avanços conquistados com a MP do Agro

Campo Grande (MS) – A MP do Agro é destaque desta semana no Programa MS no Campo. Considerada um marco no agronegócio brasileiro a medida aprovada pelo Presidente Jair Bolsonaro, batizada como MP do Agro, vai oferecer mecanismos para reduzir os custos das operações de crédito e maior volume.

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) destacou que a MP é “um divisor de águas no agronegócio e no crédito rural brasileiro.

E tem mais: você ouvinte vai saber também que a partir de agora, aqui em Mato Grosso do Sul, a Agraer/MS estará apta a emitir a DAP nas categorias A e C. Araquém Midon, gerente de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento da Agraer/MS explica em entrevista, que a agência está apta a emitir as DAP’s do tipo A e C.

Em outra reportagem, o Superintendente do Incra/MS, Antonio Vieira fala sobre os critérios utilizados para montar o cronograma de trabalho do órgão para a regularização dos lotes da reforma agrária.

Esta edição do MS no Campo também traz ainda reportagens de Karla Tatiane e Paulo Yafusso.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

Nesta edição, de número 112, a produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes e edição de Fernando Blank. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.

