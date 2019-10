111 – MS NO CAMPO

Bloco 01

Bloco 02

MS no Campo desta semana destaca o lançamento da ART social para o setor rural

Campo Grande (MS) – Um convênio firmado entre a Semagro, Agraer/MS e CREA/MS, vai possibilitar uma redução nos valores da ART rural – Anotação de Responsabilidade Fiscal. Esse é um dos destaques do MS no Campo desta semana.

O programa traz uma entrevista com o Secretário da Semagro Jaime Verruck e ele explica que com a com a assinatura desse convênio, o valor cobrado pela ART cai consideravelmente.

E tem mais: vamos falar sobre o trabalho que o governo do Estado vem desenvolvendo e que garantiu a Mato Grosso do Sul destaque no ranking dos estados que adotaram o sistema de integração lavoura-pecuária-florestas. O que, segundo Jaime Verruck, garante credibilidade e ganhos.

Em outra reportagem, o resultado da reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Na pauta, diversos projetos de investimentos no setor, tais como as 200 horas urbanas que serão implantadas na Capital e a aquisição de novos equipamentos agrícolas para a agricultura familiar.

Esta edição do MS no Campo também traz ainda reportagens de Karla Tatiane, Mirele Obando e Paulo Yafusso.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

Nesta edição, de número 111, a produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes e edição de Fernando Blank. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)