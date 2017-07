10 mil pessoas são retiradas da Riviera francesa, após incêndio florestal

Um incêndio na Riviera francesa fez com que aproximadamente 10 mil pessoas fossem retiradas da região nesta quarta-feira, de acordo com a prefeitura de LA Londe-las-Maures. O incêndio começou pouco antes das 23h (horário local), com 540 bombeiros sendo enviados à região, de acordo com a prefeitura.

Cerca de 10 mil pessoas, com aproximadamente 3 mil delas campistas, foram retiradas de La Londe e de cidades próximas, como Bormes e La Lavandou. À região, foram enviados quatro aviões de rastreio e uma aeronave para combater as chames. Na manhã desta quarta-feira, cerca de 800 hectares de floresta haviam sido afetados. Fonte: Associated Press.

