10 dicas de segurança para evitar o furto de bagagens em aeroportos

Com o período de fim de ano e férias, uma das grandes preocupações em viagens é ter malas extraviadas. Essa situação ocorre quando a bagagem é despachada no guichê do aeroporto, mas, na hora do recebimento, sofre algum atraso, roubo, dano ou perda. Em alguns casos, a mala é violada com todo cuidado e, posteriormente, é colocada intacta na esteira. O viajante, por vezes, não percebe o dano e só se dá conta ao chegar em casa ou no hotel.

Segundo dados de 2016 do Relatório de Bagagem da Sita, empresa especializada em tecnologia para aeroportos, no ano passado foram registradas 21,6 milhões de malas perdidas ou entregues com atraso para passageiros do mundo todo. A cada mil viajantes, 5,73 tiveram suas bagagens extraviadas. De acordo com a empresa, os principais problemas ocorrem durante voos de conexão, sendo a troca da bagagem de um avião para outro responsável por 47% dos casos. Em seguida estão situações de erro de carregamento no avião, com 16%, e problemas nas etiquetas e questões de segurança, com 15%. Contratempos nos aeroportos representam 10% das ocorrências.

A ADT, maior empresa de monitoramento de alarme no Brasil, reuniu alguns cuidados básicos que podem ajudar a evitar que os passageiros passem por esse tipo de situação. Confira.

Ainda no check-in, é possível declarar à empresa aérea os itens contidos na mala despachada e seus respectivos valores. O atendente fica com uma cópia da lista e entrega outra assinada ao passageiro;

Ao despachar a bagagem, certifique-se de que ela foi identificada para o destino correto;

Use malas com cores berrantes e chamativas. Além de facilitar a visualização, minimizam o risco de furto. Se a mala for preta, cole adesivos grandes e coloridos e amarre fitas coloridas na alça. Ao colocar cadeados, opte por aqueles que são abertos com senhas e segredos;

Coloque TAGS nas malas (etiquetas ou adesivos com nome, endereço e telefone);

Tire fotos dos itens que estão na bagagem e guarde todas as notas fiscais dos produtos que comprou. Isso ajuda a comprovar o valor de seus pertences caso precise acionar o seguro ou entrar em uma ação judicial;

Documentos pessoais, dinheiro e equipamentos eletrônicos de pequeno e médio porte devem ser carregados pelo passageiro, jamais dentro da bagagem despachada. Em exceções, coloque os itens mais valiosos no fundo da mala, já que os bandidos têm pouco tempo para realizar os furtos e, geralmente, roubam o que está por cima;

Bolsas térmicas e caixas de sapato são ótimos "disfarces" para acomodar produtos de valor e não chamar atenção;

Durante refeições, compras e idas ao caixa eletrônico, não deixe as bagagens fora do raio de visão. No banheiro do aeroporto, entre com a mala no box;

Ao desembarcar do avião, vá direto para a esteira. Uma bagagem 'sem dono' torna-se um alvo fácil;

Ao recuperar sua mala na esteira, abra-a e confira se nada foi furtado, ainda que não haja sinais de que foram abertas. Ao perceber falta de algo, notifique imediatamente a companhia aérea.

É importante lembrar que, caso a bagagem seja extraviada, a empresa tem um prazo para entregá-la no endereço indicado pelo proprietário. Após esse limite, a companhia aérea deve indenizá-lo. No caso de furtos, além de comunicar a empresa, o passageiro deve realizar um boletim de ocorrência junto à polícia para averiguar o fato.

Também vale a pena ficar atento à recomendações para evitar ter um celular perdido ou roubado. Veja aqui algumas dicas que incluem, por exemplo, o bloqueio do IMEI, um código que identifica o modelo do smartphone.