02 – Segurança em Pauta

Entre os destaques está a entrevista da juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Jaqueline Machado, que falou sobre as atribuições relativas à gestão de políticas, e mecanismos de atendimento à mulher no combate e prevenção à violência doméstica e familiar.

O Programa traz ainda notícias sobre a segurança pública no Mato Grosso do Sul e as Dicas da Polícia Civil.

O Segurança em Pauta é apresentado pela delegada, Sidnéia Tobias, e realiza sempre um debate sobre os principais temas relativos à segurança pública mostrando a realidade dos fatos e procedimentos adotados pelos órgãos de segurança, sempre de forma a esclarecer dúvidas.

A produção e reportagem é do jornalista e Investigador da Polícia Civil, Carlos Eduardo Orácio. A edição fica por conta de Fernando Blank.

Carlos Eduardo Orácio – Polícia Civil

Bloco 01

Bloco 02