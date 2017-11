01 – Segurança em Pauta

Entre os destaques desta edição está a entrevista com o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, que fala um pouco sobre como é tratada a Segurança Pública em Mato Grosso do Sul e as ações da Polícia Civil no Estado.

Nas notícias, o destaque é a campanha de conscientização e combate ao câncer de mama e próstata – Outubro Rosa e Novembro Azul, que realizou exames preventivos, de mamografia, e exame de câncer de pele e PSA (para homens acima dos 40 anos), em homens e mulheres dos diversos setores da Segurança Pública Estadual e contou com a parceria da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Previne, Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol) e Associação dos Delegados de Polícia do Estado de MS (Adepol).

O “Segurança em Pauta” traz ainda dicas da Polícia Civil e informações sobre palestra em relação ao atendimento à mulher, criança e idoso e o papel da Ouvidoria na Polícia Civil, a ser a ministrada, no dia 5 de dezembro, aos policiais da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (Depacs).

A produção e reportagem é do jornalista e investigador da Polícia Civil, Carlos Eduardo Orácio, com apresentação da delegada Sidnéia Tobias e edição de Fernando Blank.

Carlos Eduardo Orácio – Polícia Civil

