Zwetsch confirma Bellucci, Monteiro e Soares/Melo contra o Equador na Davis

O capitão do Brasil na Copa Davis, João Zwetsch, confirmou nesta terça-feira as presenças de Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro, Bruno Soares e Marcelo Melo no time que vai enfrentar o Equador, entre os dias 7 e 9 de abril, em confronto que vale vaga na repescagem do Grupo Mundial. O duelo será disputado no saibro, na cidade equatoriana de Ambato.

Em ascensão no circuito profissional, Monteiro vai defender o Brasil pela segunda vez, após fazer sua estreia na repescagem do ano passado, contra a Bélgica, fora de casa. "Só tenho a agradecer a confiança do capitão João Zwetsch e da Confederação. Espero poder contribuir com o time e dar o meu melhor porque sei o quanto é difícil conquistar uma vaga em uma competição como essa", disse o 82º colocado do ranking.

O Brasil é favorito contra o Equador, contra quem leva vantagem no retrospecto geral. São seis vitórias e apenas três derrotas. Os brasileiros venceram o último confronto, em julho do ano passado, em Belo Horizonte. Desta vez, porém, o time nacional deve ter dificuldade na altitude de 2.500 metros Ambato, a 158 km da capital Quito.

"As condições de jogo não são fáceis pela altitude e pelo confronto ser fora de casa. Vamos precisar de alguns dias de adaptação para poder render tudo o que a nossa equipe pode render", afirmou Bellucci, que está completando 10 anos de Copa Davis em 2017.

O time equatoriano deve ser representado nos jogos de simples por Emílio Gomez, 272º do ranking, e Roberto Quiroz, 304º do mundo. "A equipe adversária é boa, competitiva, como já vimos aqui no ano passado. Esperamos um confronto difícil, sobretudo pelo local e a altitude de 2.500 metros. É um confronto importante para podermos ter uma oportunidade de voltar ao Grupo Mundial e estão todos focados nesse objetivo", disse Zwetsch.

Para este confronto, o capitão da Davis convocou o jovem Orlando Luz para ser o reserva imediato da equipe. E o juvenil Gabriel Decamps vai acompanhar o time brasileiro para ganhar experiência entre os profissionais.

