Zverev vence Thiem na final em Madri e fatura o seu 3º título de um Masters

O alemão Alexander Zverev venceu o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com duplo 6/4, neste domingo, e faturou o título do Masters 1000 de Madri. Essa é a terceira vez que o jovem tenista de 21 anos conquista um torneio com este status, depois de ter sido campeão dos Masters de Roma e do Canadá no ano passado.

Atual terceiro colocado do ranking mundial, Zverev também ganhou o seu segundo troféu neste ano e também o segundo consecutivo, depois de vencer na semana passada o Torneio de Munique em meio a esta temporada de saibro.

Até esta partida contra Thiem, sétimo colocado da ATP e algoz do favorito Rafael Nadal nas quartas de final em Madri, o alemão só havia superado o austríaco por uma vez em cinco confrontos entre os dois. Desta vez, porém, o alemão precisou de apenas 1h18min para superar o adversário e ficar com a taça na capital espanhola.

Com uma atuação sólida, Zverev confirmou todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra de serviço ao longo de toda a partida, assim como converteu dois de quatro break points para garantir o seu triunfo em sets diretos.

Talento precoce, Zverev faturou também o oitavo título de sua carreira, sendo cinco deles obtidos no ano passado. Já Thiem caiu pelo segundo ano seguido na final em Madri, onde foi superado por Nadal na decisão de 2017. Ele almejava o seu 10º troféu no circuito da ATP, mas acabou tendo a sua tentativa frustrada e não conseguiu coroar uma campanha na qual encerrou uma incrível invencibilidade de 21 vitórias seguidas de Nadal em piso de saibro.

O triunfo também deu ainda mais confiança para Zverev visando Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo dia 27, em Paris, onde atuará após disputar nesta próxima semana o Masters 1000 de Roma. "É incrível, é meu terceiro título de Masters 1000 e eu só tenho 21 anos. Foi uma jornada incrível", comemorou o alemão.