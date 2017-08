Zverev sobe para sétimo em último ranking da ATP antes de mudança na liderança

Uma semana antes de a liderança do ranking da ATP mudar de mãos, algo que ocorrerá após a disputa do Masters 1000 de Cincinnati, a principal movimentação na lista foi provocada por uma jovem promessa que mira se tornar o número 1 do mundo em um futuro próximo: Alexander Zverev.

O alemão faturou no último domingo o título do Masters 1000 canadense, disputado em Montreal, ao derrotar na decisão o suíço Roger Federer. Com isso, subiu da oitava para a sétima colocação no ranking, com 4.470 pontos. Foi o segundo título de Masters 1000 de Zverev - o outro foi em Roma, na Itália, também em 2017.

Essa é a melhor posição da carreira de Zverev. E com cinco títulos no ano, ele está atrás apenas do espanhol Rafael Nadal e do próprio Federer no ranking da temporada.

Nadal e Federer, aliás, vão disputar nesta semana, no Masters 1000 de Cincinnati, a condição de número 1 do mundo, sendo que o campeão assumirá essa condição, sem depender da campanha do rival.

Uma lesão no quadril vai impedir o britânico Andy Murray, o líder do ranking, com 7.750 pontos, de atuar no torneio norte-americano, o que vai tirá-lo da ponta da lista. Nadal, que parou na terceira rodada em Montreal, é o segundo colocado com 7.555 pontos, enquanto Federer vem logo atrás, com 7.145, após o vice-campeonato.

Atrás deles, estão dois tenistas que não vão jogar mais em 2017 por causa de lesões: o suíço Stan Wawrinka, o quarto, e o sérvio Novak Djokovic, o quinto colocado. O croata Marin Cilic, que não atuou no Canadá e também não jogará em Cincinnati, é o sexto.

Zverev é o sétimo, tendo ultrapassado o austríaco Dominic Thiem, eliminado na segunda rodada em Montreal. E o Top 10 é completado por dois tenistas que também caíram na segunda rodada no Canadá: o japonês Kei Nishikori e o local Milos Raonic.

Derrotado na estreia em Montreal, Rogério Dutra Silva caiu duas posições, para o 66º lugar. O brasileiro perdeu para o canadense Denis Shapovalov, que surpreendeu ao avançar até as semifinais do Masters 1000, onde foi o algoz de Nadal, o que o levou a ascender 76 postos, para a 67ª colocação. Thomaz Bellucci é o outro tenista do País entre os 100 melhores do mundo, na 74ª posição.

DUPLAS - Nas duplas, Marcelo Melo e Bruno Soares foram eliminados com seus parceiros na segunda rodada em Montreal. Melo segue na liderança do ranking de duplistas, enquanto Soares perdeu uma posição, passando a figurar em sétimo lugar.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1.º - Andy Murray (GBR), 7.750 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 7.555

3.º - Roger Federer (SUI), 7.145

4.º - Stan Wawrinka (SUI), 5.780

5.º - Novak Djokovic (SER), 5.325

6.º - Marin Cilic (CRO), 5.155

7.º - Alexander Zverev (ALE), 4.470

8.º - Dominic Thiem (AUT), 4.030

9.º - Kei Nishikori (JAP), 3.285

10.º - Milos Raonic (CAN), 3.230

11.º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.070

12.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.770

13.º - David Goffin (BEL), 2.560

14.º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.425

15.º - Tomas Berdych (RCH), 2.390

16.º - Jack Sock (EUA), 2.335

17.º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.305

18.º - Lucas Pouille (FRA), 2.220

19.º - John Isner (EUA), 2.110

20.º - Sam Querrey (EUA), 2.060

66.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 723

74.º - Thomaz Bellucci (BRA), 682

114.º - Thiago Monteiro (BRA), 501

