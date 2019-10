Zverev é eliminado e Tsitsipas vence na estreia na Basileia

Dois dos principais favoritos no Torneio da Basileia, o alemão Alexander Zverev e o grego Stefanos Tsitsipas tiveram destinos opostos nesta terça-feira. Cabeça de chave número dois, o tenista da Alemanha se despediu de forma precoce da competição suíça, de nível ATP 500. Já o grego venceu em sets diretos na estreia.

Zverev, que vinha do vice-campeonato do Masters 1000 de Xangai, foi eliminado pelo norte-americano Taylor Fritz pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4. O atual número seis do mundo disparou oito aces, mas não resistiu aos 14 do rival, que obteve a única quebra de saque do jogo.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Fritz enfrentará o também jovem australiano Alex de Minaur, convidado da organização.

Tsitsipas, por sua vez, superou o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 6/3 e 7/6 (8/6). Terceiro cabeça de chave, o grego obteve apenas duas quebras para superar o rival da Espanha, que obteve apenas uma, em 1h33min de confronto na quadra dura suíça. O próximo adversário de Tsitsipas sairá do duelo entre o qualifier lituano Ricardas e o espanhol Pablo Andújar.

Outros cabeças de chave a avançar nesta terça foram o espanhol Roberto Bautista-Agut (4º) e o italiano Fabio Fognini (5º). Bautista-Agut venceu o romeno Marius Copil por 6/4 e 7/5, enquanto o tenista da Itália superou o australiano Alexei Popyrin por 6/2 e 6/4.

O espanhol enfrentará agora o francês Richard Gasquet, que avançou na chave ao eliminar o argentino Juan Ignacio Londero por 6/1 e 7/6 (7/4). O próximo rival de Fognini ainda não foi definido.

Já o moldávio Radu Albot já sabe quem enfrentará após vencer o sérvio Dusan Lajovic por 2/6, 6/3 e 6/4. Será ninguém menos que o anfitrião Roger Federer, que venceu na estreia, na segunda.

Outro a avançar nesta terça foi o norte-americano Reilly Opelka, que superou o chileno Cristian Garin por 7/6 (7/5) e 7/6 (12/10). Seu próximo adversário sairá do confronto entre o belga David Goffin e o croata Marin Cilic.

VIENA - Em outro torneio disputado nesta semana, na Áustria, também de nível ATP 500, o local Dominic Thiem venceu em sua estreia. Cabeça de chave número 1, ele despachou o francês Jo-Wilfried Tsonga por 6/4 e 7/6 (7/2). Nas oitavas, o tenista da casa terá pela frente o espanhol Fernando Verdasco, algoz do georgiano Nikoloz Basilashvili por 4/6, 6/2 e 6/1.

Já o experiente canadense Milos Raonic se despediu nesta terça. Ele foi batido pelo sul-coreano Chung Hyeon por 6/4 e 7/5. Na sequência, o asiático poderá duelar com o russo Andrey Rublev ou com o também canadense Felix Auger-Aliassime. Também avançaram nesta terça o francês Gilles Simon, o esloveno Aljaz Bedene e o jovem italiano Jannik Sinner, de apenas 18 anos.