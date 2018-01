Zidane faz elogios a Neymar em meio a especulações: 'É um grande jogador'

Em meio a especulações sobre o futuro de Neymar, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, fez elogios públicos ao jogador do Paris Saint-Germain neste sábado. Segundo o francês, "todo o mundo do futebol adora Neymar".

"Eu não falo sobre jogadores que não são do meu time, mas dito isso, e isso é muito importante, ele é o tipo de jogador que todo o mundo do futebol adora porque ele é um grande jogador", declarou Zidane, neste sábado.

Neymar tem sido especulado pela imprensa espanhola nas últimas semanas como um possível reforço do Real Madrid. Para os espanhóis, o brasileiro poderia se tornar o novo líder do time madrilenho, diante da proximidade do fim da carreira de Cristiano Ronaldo - o português, por sua vez, é especulado no Manchester United.

As especulações são alimentadas por rumores de que o atacante brasileiro estaria insatisfeito no Paris Saint-Germain, clube que o adquiriu junto ao Barcelona ao pagar multa rescisória no valor de 222 milhões de euros. A cifra é recorde na história das transferências entre clubes.

Curiosamente, Real Madrid e PSG estarão frente a frente na fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Os confrontos estão marcados para os dias 14 de fevereiro, em Madri, e 6 de março, em Paris.